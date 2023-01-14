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НовостиОбщество14 января 2023 5:57

Ледяной дождь и гололед ожидаются в Москве 14 января 2023 года

Южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду
Роман ПОЛОСИКОВ
Ледяной дождь и гололед ожидаются в Москве 14 января 2023 года

Ледяной дождь и гололед ожидаются в Москве 14 января 2023 года

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Москве 14 января 2023 года будет ледяной дождь и гололед. О подобных погодных явлениях предупредили жителей столицы в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Специалисты прогнозируют, что осадки начнутся уже в первой половине дня, а продляться они могут до конца суток.

Температура в Москве по данным Гидрометцентра России ожидается от одного до трех градусов мороза. Южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

В связи с непростыми погодными условиями водителей просят быть более бдительными за рулем и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, а пешеходам стоит быть внимательными и аккуратными на улице.

Ранее KP.RU писал, что по словам синоптиков в Москве не будет крещенских морозов. 19 января в столице ожидается небольшая оттепель.