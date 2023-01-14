Стали известны места в которых пройдут крещенские купания в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москвичам рассказали где пройдут крещенские купания в 2023 году. 19 января можно будет искупаться в парках «Сокольники» и «Покровское-Стрешнево», а также на Борисовских прудах, об этом пишет РИА Новости со ссылкой администрацию столицы.

Также традиционно крещенские купания пройдут на Святом и Белом озерах и Северном Терлецком пруду.

В каждом из мест организуют проруби, сделают удобные и безопасные спуски и подъемы с поручнями и уложат противоскользящие покрытия.

Рядом с каждым из мест купания будет дежурить бригада скорой помощи, а также сотрудники МЧС и органов правопорядка. На площадках будут установлены мужские и женские теплые раздевалки, пункты с горячими напитками, пункты первой медицинской помощи.

Еще ряд мест для крещенских купаний будет организовано в каждом административном округе столицы.

Ранее KP.RU писал, что Крещение в 2023 году в Москве может стать рекордно теплым с 1879 года. В столице может быть температура до четырех градусов тепла.