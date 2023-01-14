Фактов незаконной вырубки хвойных деревьев в Москве не зафиксировали в предновогодний период Фото: Мария ЛЕНЦ

В предновогодний период в Москве не зафиксировали фактов незаконной вырубки хвойных деревьев на особо охраняемых территориях. Об этом сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

По традиции в декабре провели профилактическую акцию «Ель», одной из главных задач которой было пресечение незаконной вырубки хвойных деревьев.

Контроль на природных территориях был усилен, а инспекторы Мосприроды совместно с органами правопорядка провели более 460 рейдов.

Каждый год специалисты объясняют гражданам о том, чем опасна вырубка елей и сосен, а также напоминают об уголовной ответственности для нарушителей.

Ранее KP.RU писал, что около тысячи елок передали обитателям Московского зоопарка. Для некоторых животных хвойные деревья — лакомство. Они богаты витаминами и другими полезными веществами, которые необходимы животным.