МЧС предупреждает москвичей о ледяном дожде и гололеде до конца суток 14 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МЧС предупреждает москвичей об ухудшении погодных условий в столице 14 января. До конца суток будет ледяной дождь и местами гололед, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по городу Москве.

В ведомстве призывают людей быть внимательнее как за рулем, так и передвигаясь пешком.

Водителям стоит снизить привычную скорость из-за ухудшения сцепления с дорогой, а также увеличить дистанцию до идущих впереди автомобилей. В подобных погодных условиях стоит отказаться от лишних маневров.

Пешеходам необходимо избегать деревьев и других шатких конструкций. Также не стоит оставлять детей на улице без присмотра.

Ранее KP.RU писал, что в первой половине суток 14 января в Москве начнется ледяной дождь. Он может продлиться вплоть до конца дня. Также местами в столице будет гололед.