Врачи выявили 1585 новых случаев заражения COVID-19 в Москве Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки врачи выявили 1585 новых случаев заражения COVID-19. Такие данные на 14 января предоставляет портал стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 131 пациенту с симптомами заболевания. Скончались от осложнений и последствий коронавирусной инфекции 14 человек.

Полностью выздоровели за сутки 1005 пациентов.

Москва занимает первую строчку в списке по количеству выявленных заболеваний за сутки по России. На втором месте находится Санкт-Петербург, а третью позицию занимает Свердловская область.

Ранее KP.RU сообщал, что по словам инфекциониста, скоро в Москве снизится заболеваемость гриппом и ОРВИ. Снижение показателей ожидается с начала февраля. Также специалист отметил, что заболевания новым штаммом коронавируса проходят в более легкой форме, однако стоит не забывать о мерах предосторожности.