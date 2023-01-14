В Москве мужчина потерял около 10 миллионов рублей при попытке выгодно их обменять на доллары Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гражданин Белоруссии в Москве попытался обменять крупную сумму денег на доллары по выгодному курсу. Пункт обмена он нашел через Telegram. Девушка-кассир забрала его деньги и под предлогом сходить в хранилище отлучилась, после чего пропала вовсе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С помощью мессенджера мужчина нашел обменный пункт на 3-й Тверской-Ямской улице. Там ему обещали поменять почти 10 млн рублей на доллары по выгодному курсу. На месте он отдал деньги кассиру, которая исчезла вместе с ними.

Полиция проводит проверку по данному факту.

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