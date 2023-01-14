Упавшего с набережной в Москву-реку человека успешно спасли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром 14 января в поисково-спасательную станцию «Кожухово» поступило сообщение о человеке на льду в Москве-реке. Спасателям удалось поднять мужчину со льда, сообщается в Telegram-канале Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и безопасности города Москвы.

Произошло это в районе дома №26 на улице Автозаводской.

После поступления сигнала на место незамедлительно направилась дежурная бригада спасателей. Они подняли мужчину со льда на борт судна воздушной подушки «Славир», а после доставили его на станцию «Кожухово».

Пострадавшему оказали необходимую первую помощь, а от госпитализации он отказался. После этого в сопровождении врачей он отправился домой.

Ранее KP.RU писал, что московские спасатели вытащили котенка, который заблудился под бетонной стяжкой. Для его спасения пришлось пойти на хитрость, заманив котенка звуком мяуканья кошки.