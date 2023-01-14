Михаил Леус: ветер унес ледяной дождь мимо Москвы 14 января 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ледяной дождь 14 января обойдет Москву стороной из-за изменившегося ветра. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик опроверг утренние заявления в сети о надвигающемся ледяном дожде, потому что это затрагивало только север Московской области в утренние часы. Теперь из-за смены направления ветра зона ледяных дождей покидает московский регион.

Ранее KP.RU писал, что МЧС предупредило москвичей об ухудшении погодных условий. В утренние часы прогнозировали ледяной дождь и гололед. Водителям рекомендовали снизить скорость движения по дорогам столицы и увеличить дистанцию до идущих впереди транспортных средств. Пешеходам в ведомстве посоветовали избегать шатких конструкций и не оставлять на улице детей без присмотра.