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НовостиОбщество14 января 2023 13:08

Работы по реконструкции Замоскворецкой линии Московского метро идут полным ходом

Фактически идет строительство нового тоннеля протяженностью 140 метров
Роман ПОЛОСИКОВ
Работы по реконструкции Замоскворецкой линии Московского метро идут полным ходом

Работы по реконструкции Замоскворецкой линии Московского метро идут полным ходом

Фото: Департамент транспорта Москвы

Реконструкция тоннеля на Замоскворецкий линии Московского метрополитена идет полным ходом. Фактически идет строительство нового тоннеля протяженностью в 140 метров, сообщается в Telegram-канале Дептранса столицы.

Работы проходят по графику на участке от станции «Царицыно» до «Кантемировской».

Решение о реконструкции этого участка приняли для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров метрополитена. На время проведения работ для удобства пассажиров организованы бесплатные компенсационные маршруты, которые двигаются с коротким интервалом и работают по графику метро.

Отмечается, что работы идут круглосуточно и не отклоняются от намеченного графика. Сейчас идет усиление тоннеля, а также ремонтируются закрытые станции.

В ведомстве добавили, что провести подобные работы без прекращения движения было бы невозможно.

Ранее KP.RU писал, что Дептранс напомнил пассажирам о правилах поведения на эскалаторах. В ведомстве отметили, что нельзя оставлять детей без присмотра. Также не стоит заступать за ограничительную линию.