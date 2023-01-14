Работы по реконструкции Замоскворецкой линии Московского метро идут полным ходом Фото: Департамент транспорта Москвы

Реконструкция тоннеля на Замоскворецкий линии Московского метрополитена идет полным ходом. Фактически идет строительство нового тоннеля протяженностью в 140 метров, сообщается в Telegram-канале Дептранса столицы.

Работы проходят по графику на участке от станции «Царицыно» до «Кантемировской».

Решение о реконструкции этого участка приняли для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров метрополитена. На время проведения работ для удобства пассажиров организованы бесплатные компенсационные маршруты, которые двигаются с коротким интервалом и работают по графику метро.

Отмечается, что работы идут круглосуточно и не отклоняются от намеченного графика. Сейчас идет усиление тоннеля, а также ремонтируются закрытые станции.

В ведомстве добавили, что провести подобные работы без прекращения движения было бы невозможно.

Ранее KP.RU писал, что Дептранс напомнил пассажирам о правилах поведения на эскалаторах. В ведомстве отметили, что нельзя оставлять детей без присмотра. Также не стоит заступать за ограничительную линию.