В ТиНАО завершили строительство участка дублера МКАД между Боровским и Киевским шоссе Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В ТиНАО построили участок дублера МКАД между Боровским и Киевским шоссе. Как сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы, участок трассы Солнцево — Бутово — Видное позволит сократить время в пути для автомобилистов.

После открытия движения автомобилисты смогут попасть с Киевского на Минское шоссе, не выезжая на МКАД.

Специалисты построили участок в составе трассы, которая связывает между собой целый ряд крупных вылетных магистралей столицы. Дорожный объект соединяется с ранее обновленным Внуковским шоссе. Общая протяженность дорог на данном этапе проекта составляет около 6,8 км.

Трасса Солнцево — Бутово — Видное имеет по две-три полосы движения в каждом направлении с разделительной линией шириной 10 метров. Под Киевским шоссе для дублера создан подземный тоннель, а на пересечении с Боровским шоссе построили путепровод. Также обустроены съезды и заезды на пересеченные вылетные магистрали и отстойно-разворотную площадку на улице Федосьино.

Кроме того через дублер сделали два подземных пешеходных перехода. Установлены шумозащитные экраны. На всем участке установили светофоры, пешеходные ограждения, обустроена дорожная разметка.

Ранее KP.RU писал, что северный дублер Кутузовского проспекта в Москве планируют достроить в 2023 году.