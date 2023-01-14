Синоптик Вильфанд: На следующей неделе в Москве ожидают до +6 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе. На юго-западе температура составит до +6 градусов, рассказал синоптик «Известиям».

Сейчас температура в столице выше нормы примерно на 4–5 градусов. Это выше многолетних значений, которые характерны для середины месяца, отметил метеоролог. В дальнейшем потепление будет усиливаться. Уже во вторник, 17 января, будет больше нуля градусов. Местами выпадет небольшой снег, дождя и сильных осадков не ожидается.

С 18 января днем температура в столице будет преимущественно плюсовой, а ночью до минус одного. Наиболее заметное повышение температуры придется на конец рабочей недели, когда ночью ожидается от нуля до трех градусов выше нуля, а днем от +2 до +4, а юго-западе даже до +6, что выше нормы на 9–10 градусов.

Ранее KP.RU писал, что ветер унес ледяной дождь мимо Москвы, поэтому опасное погодное явление, прогнозируемое на 14 января 2023 года, не прошло.