Директор театра «Ленком» в Москве отменил вечерний спектакль из-за смерти Инны Чуриковой

Директор «Ленкома» отменил вечерний спектакль из-за смерти Инны Чуриковой

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер принял решение об отмене спектакля, который должен был состояться вечером 14 января 2023 года. Это связано со смертью актрисы Инны Чуриковой. Слова Варшавера передает информационное агентство ТАСС.

Директор театра сделал это для того, чтобы актеры и обслуживающий персонал, который должен был работать во время спектакля, смогли подумать о том, кого потеряли - об Инне Чуриковой.

Кроме этого Марк Варшавер сообщил об отмене спектакля 17 января, так как в этот день состоится прощание с ушедшей актрисой.

Известно, что 14 января был запланирован показ спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро», а 17 января «Под одной крышей».

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Народной артистки СССР Инны Чуриковой.