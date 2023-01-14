Движение четырех маршрутов трамваев на Строгинском мосту в Москве восстановлено

Восстановлено движение трамваев на Строгинском мосту в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Строгинском мосту в районе остановки «Детская поликлиника» по техническим причинам задерживались трамваи № 10, 15, 21 и 30. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщила в своем телеграм-канале.

На время неполадок маршруты общественного транспорта были изменены. Пассажиров просили внимательно следить за объявлениями водителей.

Сообщение о задержке нескольких трамваев появилось в 17:46. Ровно в 18:00 дептранс объявил о восстановлении движения по Строгинскому мосту.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что в Царицыне с 13 января по 25 октября 2023 года изменят схему движения транспорта. Из-за проведения строительных работ два участка в районе Промышленной улицы перекрыты: один полностью, на втором для проезда закроют одну полосу. На время ограничений доступную проезжую часть расширят.