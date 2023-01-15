Ефимов: В Некрасовке построят завод вентиляционного оборудования

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о строительстве на юго-востоке столицы завода по выпуску вентиляционного оборудования. Его возведут в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Для этого город выделит ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» без торгов участок в аренду площадью 5,5 гектара.

«В реализацию масштабного инвестиционного проекта компания вложит около четырех миллиардов рублей, - отметил заммэра. - На предприятии появится более 1,1 тысячи новых рабочих мест».

По его словам, в компании уже составлен план по масштабному производству технически сложных вентсистем для импортозамещения. Среди российских предприятий, выпускающих вентиляционное оборудование для жилищного строительства, производственных и промышленных сооружений ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» является одним из крупнейших.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, каждый год фабрика обеспечивает переработку более 36 тысяч тонн металла и производство свыше четырех миллионов квадратных метров воздуховодов и других элементов систем вентиляции.

«Это около 120 тысяч единиц продукции в день, - уточнил глава ведомства. - Строительство нового предприятия позволит увеличить объем выпускаемой продукции до 150 тысяч единиц изделий ежедневно».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что выделение земли для проекта было одобрено Градостроительно-земельной комиссией столицы. Известно, что новый завод займёт площадь 37 тысяч квадратных метров.

«Договор аренды земли с компанией для реализации масштабного инвестиционного проекта будет заключен на пять лет, в течение которых должно завершиться возведение предприятия», - добавил Гаман.

Москва именно на таких условиях даёт землю инвесторам для МаИП с 2016 года. Такое сотрудничество города и бизнеса позволяет создавать в столице производственные комплексы, социальные, спортивные и транспортные сооружения, деловые и культурно-досуговые центры.