Почти 50 новых вагонов «Москва-2020» поступило в метро в декабре 2022 года

БКЛ станет самой длинной и самой популярной линией метро Фото: Департамент транспорта Москвы

Московский метрополитен за декабрь 2022 года получил 48 современных вагонов «Москва 2020». Они будут курсировать на Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В новых вагонах установлены широкие двери, USB-разъемы у каждого сидения, ЖК-дисплеи, экраны под потолком, а также кондиционеры. В салоне станет на 15% тише. Новые депо БКЛ - «Нижегородское» и «Аминьевское», где будут обслуживать эти составы, создаст в городе 1,9 тыс. рабочих мест. Специалистов ждет высокая зарплата и социальные гарантии.

БКЛ станет самой длинной и самой популярной линией столичной подземки. На ней будут ходить только современные отечественные составы. После открытия всех станций время ожидания поездов будет привычно комфортным для пассажиров.

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