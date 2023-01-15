Билет «Единый» выпустили в Москве в честь 111-летия со дня рождения Аркадия Райкина

Тематические билеты можно приобрести в кассах и автоматах на станциях Кольцевой линии и внутри нее Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве выпустили тематические билеты «Единый», посвященные 111-летию со дня рождения артиста, режиссёра и основателя театра «Сатирикон» Аркадия Райкина. Тираж проездных составил 200 тысяч экземпляров, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Пассажиры могут приобрести лимитированные билеты в автоматах и кассах станций метро Кольцевой линии и внутри нее.

Московский метрополитен сотрудничает с Российским государственным театром «Сатирикон» не первый раз. Так, в конце декабря 2022 года «Выставочной» запустили фотопроект «Зеркало». Увидеть фотографии актеров театра можно до 17 января. Все снимки сделаны Дмитрием Исхаковым.

Ранее KP.RU сообщал, что тематические «Тройки» и «Единый» выпустили в Москве к 120-летию со дня рождения академика И.В. Курчатова. Тираж первых – пять тысяч штук, вторых – 200 тысяч штук. Они продаются на Кольцевой линии и внутри нее.