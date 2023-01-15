За прошедшие сутки в Москве выявили 1376 новых случаев COVID-19

Госпитализировали 115 человек, 875 пациентов выздоровели после болезни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 1585 человек, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 15 января.

Госпитализация потребовалась для 115 горожан, еще 875 пациентов выздоровели, вирус унес жизни 15 человек. Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 317 982 случая заражения ковидом, 3 123 084 жителей вылечились, 47 699 – умерли.

В России за последние 24 часа коронавирус выявили у 4789 человек. В стационары попали 489 жителей, 3208 пациентов выздоровели, 43 россиянина с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончались.

Ранее KP.RU писал, что инфекционист Николай Малышев заявил о скором отступлении гриппа и ОРВИ из Москвы. По его словам, подъём заболеваемости будет наблюдаться до конца января, затем эпидобстановка стабилизируется.