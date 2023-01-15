Еще 12 пешеходных переходов возведут в Москве до 2026 года

Несколько переходов пройдут через железнодорожные пути Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве до 2026 года построят 12 подземных и надземных пешеходных переходов. Часть из них будет проходить через железнодорожные пути, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, пять надземных переходов создадут под путями Московских центральных диаметров (МЦД): на улицах Яблочкова в районе домов 35г и 37г, Черняховского, Новостроевской, а также на пересечении Каспийской улицы с улицами Медиков и Ереванской.

Надземные переходы появятся через северный дублер Кутузовского проспекта и ж/д пути Смоленского направления МЖД – на улице Василисы Кожиной и на улице Ивана Франко.

Кроме того, еще один надземный переход возведут в районе «Москва-Сити». Он соединит терминальный комплекс с общественной зоной для пассажиров транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Еще один переход построят на улице Бутырский Вал.

В столице до 2026 года также появится три пешеходных моста. Один из них проведут через Нагатинский затон, два других соединят Болотную, Крымскую, Госпитальную и Рубцовскую набережные.

Ранее KP.RU писал, что почти 50 новых вагонов «Москва-2020» поступило в метро в декабре 2022 года. Новые современные составы будут курсировать на Большой кольцевой линии.