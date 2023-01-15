Звезду вернули на шпиль павильона «Зерно» на ВДНХ в Москве

В Москве после реставрации вернули звезду на шпиль павильона №59 «Зерно». Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

В Москве после реставрации вернули знаменитую красную звезду на шпиль павильона №59 «Зерно» на ВДНХ, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

«Её впервые обновили в рамках масштабной реставрации здания, которую мы полностью закончим в этом году», - уточнил градоначальник. Он добавил, что после открытия в павильоне запустят постоянную выставку Политехнического музея.

Собянин напомнил, что изначально звезда была выполнена из рубинового стекла. Реставраторы попытались повторить этот цвет. Кроме того, специалисты привели в порядок внутреннюю подсветку пятиугольной конструкции, восстановили металлический каркас, а также отреставрировали медные пластины, которые покрыты сусальным золотом.

Ранее KP.RU писал, что москвичам рассказали, как изменился Театр на Бронной после масштабной реставрации. Специалисты сохранили аутентичность постройки, но сделали ее более современной. Работы длились около двух лет и завершились в апреле 2022 года.