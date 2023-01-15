Признаков насильственной смерти не обнаружили на теле бойца ММА Гаглоева, умершего в поезде

Бойца ММА Георгия Гаглоева нашли мертвым в вагоне поезда «Москва – Владикавказ»

На теле бойца смешанных единоборств (ММА) Георгия Гаглоева не обнаружили признаков насильственной смерти, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Северной Осетии.

Уточняется, что спортсмен ехал на верхней полке плацкартного вагона поезда, следовавшего по маршруту «Москва – Владикавказ». Во время остановки в Ростове-на-Дону его обнаружили уже мертвым.

«По словам пассажиров, ехавших с ним, сначала он храпел, потом утих. Когда его начали будить на станции в Ростове-на-Дону, то обнаружили без признаков жизни. Признаков насильственной смерти не обнаружено», - уточнил собеседник агентства.

Ранее источник в спортивной сфере сообщал, что смерть бойца ММА могла быть насильственной.

Как писал KP.RU, на протяжении года Георгий Гаглоев искал свою тетю-гадалку, которая исчезла при загадочных обстоятельствах по дороге в Беслан из Грозного. Женщина прилетела из ОАЭ в грозненский аэропорт и села на такси. Вскоре этот автомобиль нашли брошенным на трассе, водитель также пропал. По факту случившегося возбудили уголовное дело.