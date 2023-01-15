Малую Дмитровку в Москве частично перекроют 17 января из-за церемонии прощания с Инной Чуриковой

Участок Малой Дмитровки в Москве перекроют 17 января из-за церемонии прощания с Инной Чуриковой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участок улицы Малая Дмитровка в Москве будет перекрыт 17 января с 09:00 до 15:00 в связи с проведением церемонии прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. О перекрытии автомобильного движения сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

В указанное время проехать нельзя будет по участку Малой Дмитровки, начинающемуся от Большого Путинковского переулка и заканчивающемуся Успенским переулком. Водителей просят заранее выбирать пути для объезда перекрытого участка одной из центральных улиц Москвы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что из жизни ушла актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова. Она скончалась 14 января в больнице в возрасте 79 лет. Летом 2022 года Чурикова неудачно упала. После осмотра медиками выяснилось, что у Инны Михайловны был перелом ребер, грудины и подвздошной кости.