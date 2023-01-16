Десять новых автобусных маршрутов запустили в Москве в 2022 году

Автобусные маршруты связали с жилыми кварталами, торговыми центрами и станциями метро Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве в 2022 году появилось десять новых маршрутов наземного транспорта в восьми административных округах, преимущественно в ЮВАО и ТиНАО. Их обслуживают свыше 50 автобусов, сообщили на сайте столичной мэрии.

Автобусные маршруты связали с жилыми кварталами, торговыми центрами и ближайшими станциями метро. В сутки ими пользуются более 22 тысяч пассажиров. Кроме того, в прошлом году продлили еще 29 маршрутов, на них пассажиропоток вырос с 76 до 100 тысяч в сутки.

Среди новых маршрутов можно выделить путь №169, который идет от станции метро «Филатов Луг» до «Середневского леса» в ТиНАО. В среднем по нему перевозят более 1,5 тыс. пассажиров ежедневно. Также автобусы начали курсировать и по Московскому скоростному диаметру: юго-восток и север столицы объединил экспресс-маршрут №643.

Общественный транспорт теперь ходит и от станции Щербинка МЦК-2 до Филиала Троицкой больницы в поселении Воскресенское, от станции Перерва МЦД-2 до станции метро «Братиславская», из Южного Бутово до деревни Расторопово в Новой Москве, от метро «Октябрьское поле» до горбольницы №52, а также от платформы Вешняки МЖД до 3-го микрорайона Новокосина. Еще два автобуса доезжают до рынка «Садовод».

Ранее KP.RU писал, что еще 12 пешеходных переходов построят в Москве до 2026 года.