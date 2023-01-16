Зарезавшему тетю племяннику из-за участка выдвинули обвинение в Москве

Злоумышленник зарезал женщину утром 13 января Фото: прокуратура Москвы

Мужчине, который зарезал тетю на северо-востоке столицы, предъявили обвинение в убийстве, сообщили в Телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Мотивом преступления стал земельный участок, расположенный на территории Подмосковья. Он находился в равных долях у потерпевшей и обвиняемого, однако между родственниками возник конфликт относительно порядка пользования им. Женщине пришлось идти в суд для установления сервитута.

По данным ведомства, вечером 12 января злоумышленник караулил свою жертву на последнем, 16 этаже. Для конспирации он оставил свой мобильный телефон дома. С этой же целью мужчина наличными оплачивал вещи, купленные специально для убийства: нож, перчатки, балаклаву и прочее.

Утром 13 января мужчина позвонил в дверь родственницы, прикрыв при этом дверной глазок рукой. Как только женщина открыла замок, он схватил ее за шею и начал наносить удары ножом. После того, как потерпевшая упала и перестала дышать, злоумышленник переместил ее тело в квартиру и скрылся с места преступления. Всего обвиняемый нанес не менее 11 ранений.

В понедельник, 17 января, суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что 13 января подозреваемого в убийстве женщины задержали. Им оказался ее племенник.