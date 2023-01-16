Москвич выхватил из рук молодой девушки телефон и сбежал Фото: Олег ЗОЛОТО

Московские полицейские задержали 45-летнего мужчину, ограбившего молодую девушку. Житель столицы подошел к компании, стоявшей возле одного из баров на Покровском бульваре, выхватил из рук гаджет и сбежал, передает «МВД Медиа».

Ребята попытались самостоятельно догнать грабителя, но не успели. 21-летняя потерпевшая заявила о произошедшем в полицию. Материальный ущерб составил 100 тыс. рублей.

Позже правоохранители задержали подозреваемого на улице Земляной Вал. Им оказался 45-летний житель Москвы. К моменту задержания он успел продать похищенный телефон, а вырученные за него деньги потратить.

Возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

Ранее KP.RU писал, что в Москве неоднократно судимый мужчина напал на 71-летнюю пенсионерку возле подъезда. Он выхватил у пожилой женщины кошелек и убежал. Произошедшее записала камера домофона.