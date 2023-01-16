Михаил Дегтярев: «Оперативные и ремонтные службы должны быть в повышенной готовности в период морозов»

Температуры в Хабаровском крае снизятся максимум до -47 градусов. Фото: правительство Хабаровского края

На заседании президиума правительства Хабаровского края глава региона Михаил Дегтярев обратил всеобщее внимание на приближение крещенских морозов, которые уже дают о себе знать с самого начала недели.

Синоптики прогнозируют значительное снижение температур по территории края. В южных и центральных районах ожидается падение до -38 градусов, а в северных – до -47 градусов.

Во избежание чрезвычайных ситуаций и в целях осуществления бесперебойной работы, губернатор призвал все ведомства быть во всеоружии.

- Необходимо усилить контроль за работой объектов большой и малой энергетики, предприятий транспортного обслуживания. Оперативные и ремонтные службы должны быть в повышенной готовности на случай возникновения аварийных отключений, сбоев в обслуживании, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Особое внимание губернатор привлек к теме предстоящего православного праздника Крещения. 19 января по всему Хабаровскому краю будут установлены 15 купелей, куда традиционно окунаются жители. Поэтому спасательные службы должны максимально ответственно подойти к обеспечению безопасности в ходе проведения запланированных мероприятий.