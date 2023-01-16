За минувшие сутки в Москве выявили 1228 новых случаев заболевания коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве за минувшие сутки диагноз коронавирус поставили 1228 жителям. Накануне положительные ПЦР-тесты получили 1376 человек. Общее число заболевших за все время составило 3 319 210 москвичей. Ежедневную статистику распространения Covid-19 опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

Также 15 января об ухудшении состоянии заявил 101 житель столицы, проходящий лечение амбулаторно. Всех их направили на госпитализацию в стационары, где теперь им оказывают профессиональную врачебную помощь.

За прошедшие сутки коронавирус забрал жизни 13 москвичей. За все время с начала пандемии число смертельных случаев Covid-19 составило 47712.

Благополучно перенесли коронавирус 3 124 212 человек. За последние сутки список выздоровевших пополнили 1128 жителей столицы.

Ранее KP.RU писал, что накануне в Москве госпитализировали с коронавирусом 115 горожан. За тот же день 875 пациентов выздоровели. Несмотря на все усилия медиков, 15 человек скончались от последствий заболевания.