Более 600 детей-сирот побывали в оздоровительных лагерях в новогодние каникулы

Центральной темой программ, разработанных специально для ребят, стали сказки Павла Бажова Фото: Мария ЛЕНЦ

В оздоровительных лагерях Мосгортура с 26 декабря по 10 января отдохнули более 600 детей-сирот. В новогодние праздники специально для ребят подготовили программы, посвящённые сказкам Павла Бажова: «Тайна малахитовой шкатулки», «Время чудес», «Мастера чудес», сообщили на сайте столичной мэрии.

Дети побывали в лагерях, расположенных в Москве, Московской, Ярославской, Самарской и Архангельской областях, а также в Республике Татарстан. Участники смен пообщались с Хозяйкой Медной горы, поучаствовали в мастер-классах, шоу талантов, побывали на ярмарках.

Уточняется, что 55 детей-сирот имеют различные нарушения развития. Для работы с ребятами, требующими особого внимания, 119 вожатых прошли специальную подготовку.

Первые смены Мосгортура провели зимой 2016/2017 года, тогда в детских лагерях отдохнули свыше 500 человек. При этом за все время новогодние каникулы организовали для 4,5 тыс. ребят, оставшихся без попечения родителей.

Ранее KP.RU писал, что более 6,5 тыс. детей отдохнули в лагерях Подмосковья в новогодние каникулы.