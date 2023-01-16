Жители Москвы выбрали русскоязычное название для сервиса Face Pay

Голосование за выбор русскоязычного названия для сервиса Face Pay завершилось в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В системе электронных опросов «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору нового названия для сервиса бесконтактной оплаты проезда Face Pay. Напомним, что целью ставили замену на русскоязычное. Победил вариант «Система биометрической оплаты», сообщается на сайте проекта.

В голосовании приняли участие 195 тыс. 485 человек. За победивший в итоге вариант проголосовал 21 процент респондентов. За вариант «Оплати улыбкой» отдали свой голос 19 процентов участников. По 15 процентов респондентов высказали симпатию к таким вариантам, как «Облик» и «Лицо Москвы». Еще 14 процентов респондентов проголосовали за вариант «Оплата взглядом». Оставшиеся 15 процентов участников не стали выбирать, а высказались о необходимости отдать вопрос на решение специалистам.

Ранее KP.RU сообщал, что системой оплаты метро по биометрии в 2022 году в Москве воспользовались 32 млн раз.