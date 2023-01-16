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НовостиОбщество16 января 2023 10:19

Жители Москвы выбрали русскоязычное название для сервиса Face Pay

Победил вариант «Система биометрической оплаты»
Мила ГЕНЬ
Голосование за выбор русскоязычного названия для сервиса Face Pay завершилось в Москве

Голосование за выбор русскоязычного названия для сервиса Face Pay завершилось в Москве

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В системе электронных опросов «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору нового названия для сервиса бесконтактной оплаты проезда Face Pay. Напомним, что целью ставили замену на русскоязычное. Победил вариант «Система биометрической оплаты», сообщается на сайте проекта.

В голосовании приняли участие 195 тыс. 485 человек. За победивший в итоге вариант проголосовал 21 процент респондентов. За вариант «Оплати улыбкой» отдали свой голос 19 процентов участников. По 15 процентов респондентов высказали симпатию к таким вариантам, как «Облик» и «Лицо Москвы». Еще 14 процентов респондентов проголосовали за вариант «Оплата взглядом». Оставшиеся 15 процентов участников не стали выбирать, а высказались о необходимости отдать вопрос на решение специалистам.

Ранее KP.RU сообщал, что системой оплаты метро по биометрии в 2022 году в Москве воспользовались 32 млн раз.