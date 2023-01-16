Около 30 тысяч подарков удалось реализовать в рамках социального маркетплейса «Москва — добрый город» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С июля 2021 года некоммерческие организации реализовали около 30 тысяч подарков в рамках социального маркетплейса «Москва — добрый город». Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Эти подарки сделали люди с особенностями здоровья и те, кто находится в тяжелой жизненной ситуации.

Сейчас на маркетплейсе можно приобрести более тысячи изделий от подопечных 32 НКО. Также подарки и сувениры можно купить в магазине поощрений проекта «Активный гражданин».

Всего более 150 тысяч москвичей ознакомились с хендмейд-подарками на различных мероприятиях, а сайт социального маркетплейса посетило свыше 15 тысяч уникальных пользователей.

Ранее KP.RU писал, что по итогам фестиваля «Путешествие в Рождество» и акции «Москва помогает» удалось собрать более 156 тысяч подарков. Они будут переданы военнослужащим и их семьям.