Зарезавшего из-за участка тетю племянника заключили под стражу в Москве

Обвиняемый не признает вину. Фото: Московские суды общей юрисдикции

В Москве суд заключил под стражу 33-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве тети. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 13 марта 2023 года, сообщили в Телеграм-канале столичной прокуратуры.

Во время судебного заседания обвиняемый просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина отказывается признавать вину. За совершение убийства ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал KP.RU, утром 13 января в квартире дома на улице Советской Армии обнаружили тело женщины 1971 года с ножевыми ранениями. Позднее по подозрению в убийстве задержали ее племянника. Как выяснилось, между ним и потерпевшей возник конфликт из-за земельного участка, расположенного в Подмосковье. Злоумышленник караулил жертву с вечера 12 января, утром 13 числа он напал на родственницу с ножом. Мужчина нанес не менее 11 ранений. Женщина погибла на месте.