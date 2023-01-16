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НовостиОбщество16 января 2023 11:40

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до 18 января

Также до вечера 17 января будет действовать предупреждение о порывистом ветре
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
С утра 17 января в столице и области будет действовать предупреждение о ветре до 15 м/с

С утра 17 января в столице и области будет действовать предупреждение о ветре до 15 м/с

Фото: Александр ДЕНИСОВ

В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. В столице и Подмосковье предупреждение действует до 11:00 18 января, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Кроме того, в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать с 09:00 до 21:00 17 декабря.

«Ветер. Период предупреждения с 09 ч. 17 января до 21 ч. 17 января. Местами порывы до 15 м/с», - сказано в сообщении.

Ранее KP.RU писал, что в Московском регионе с 17 января ожидается оттепель: воздух прогреется до +4 градусов, будет идти мокрый снег. Плюсовая температура сохранится почти до конца недели, однако с 22 января в столицу и область вернутся морозы. Столбики термометров покажут около -3…-4 градусов.