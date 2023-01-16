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НовостиОбщество16 января 2023 15:50

В Москве задержали мужчину, зарубившего топором своего знакомого в Смоленской области

На Белорусском вокзале Москвы задержали подозреваемого в убийстве мужчину
Роман ПОЛОСИКОВ
Подозреваемого в убийстве мужчину задержали в Москве

Подозреваемого в убийстве мужчину задержали в Москве

Фото: Артем КИЛЬКИН

На Белорусском вокзале Москвы, полицейским удалось задержать мужчину, подозреваемого в убийстве. По данным следствия, он нанес множество ударов ножом и топором своему знакомому, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Следователи установили, что в начале 2023 года мужчина в ходе конфликта на проселочной дороге в Смоленской области, ударил своего знакомого несколько раз ножом, а затем продолжил наносить удары топором. Тот от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Подозреваемый заключен под стражу и уже передан смоленским оперативникам.

Ранее KP.RU писал, что в Москве взяли под стражу мужчину, который зарезал родственницу из-за земельного спора по поводу участка, расположенного в Подмосковье. 33-летний мужчина нанес жертве не менее 11 ножевых ранений.