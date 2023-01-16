Бывшего профессора МГТУ имени Баумана Исмаила Алиева заподозрили в новых взятках Фото: Анастасия Осипова

Сотрудники правоохранительных органов установили новые факты взяточничества бывшего профессора Бауманки Исмаила Алиева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в органах.

В прошлом году бывший преподаватель физики МГТУ имени Баумана уже был осужден за подобное преступление. А именно: будучи профессором в МГТУ им. Баумана, получил взятку от студента. Тогда ему вынесли приговор в виде трех лет лишения свободы условно.

Сообщается, что следователям удалось установить новые эпизоды взяточничества Алиева, который покинул должность несколько месяцев назад. Университет выразил готовность сотрудничать со следствием и предоставить любую необходимую информацию.

Ранее KP.RU писал, что в Москве водитель пытался дать взятку автоинспектору и был задержан за попытку мелкого взяточничества. Также на нарушителя был составлен протокол за заклеенные регистрационные номера. 54-летний мужчина отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.