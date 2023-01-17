Москвичей научат кататься на классических беговых лыжах в рамках проекта «Мой спортивный район»

Бесплатные тренировки пройдут в столичных парках Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве с 17 января в рамках проекта «Мой спортивный район» в столичных парках стартуют тренировки по катанию на классических беговых лыжах. Занятия будут проводить профессиональные тренеры, сообщили на портале mos.ru.

Горожан научат основным навыкам катания на лыжах, объяснят, как поворачивать и тормозить, а также расскажут о технике классического хода и покажут упражнения для развития выносливости. Тренировки будут проходить по вторникам и четвергам с 19:00 до 20:00 и по субботам с 10:00 до 11:00.

Участники проекта будут кататься на лыжах в парках «Северное Тушино», «Кузьминки», в Воронцовском, Измайловском парке, в парке Олимпийской деревни, а также в сквере по Олонецкому проезду. Все занятия бесплатные.

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