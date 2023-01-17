Для обитателей Московского зоопарка собрали 50 мешков с игрушками

Игрушки для животных собирали в рамках традиционной акции «В зоопарк с подарками» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посетители Московского зоопарка собрали для животных 50 мешков с игрушками в рамках традиционной акции «В зоопарк с подарками». Мероприятие проходило с 13 по 15 января, в нем приняли участие 4255 человек, сообщили на сайте столичной мэрии.

Акцию проводят с 2019 года. В этом году для обитателей зоосада принесли резиновые мячи, кольца, гантели, кормушки, косточки, канатные лесенки для птиц и многое другое. Кроме того, горожане и гости столицы подарили сотрудникам учреждения рисунки и самодельные открытки с добрыми пожеланиями. За полезный подарок каждый мог получить бесплатный входной билет в зоопарк.

Зоологи проверят подаренные игрушки на предмет безопасности и экологичности, а затем передадут их животным. Волейбольные мячи получат ластоногие, силиконовые кольца – кустарниковые собаки, кубы и пирамиды – сурикаты, а кормушки и лесенки установят в павильонах для птиц.

Ранее KP.RU писал, что около 1 тыс. елок передали обитателям Московского зоопарка в рамках новогодней акции. Некоторые животные любят полакомиться хвойными деревьями.