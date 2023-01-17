Врач Тяжельников рекомендует отказаться от попыток вылечить хронические заболевания купанием в проруби на Крещение

Врач рассказал, что не стоит лечить болезни купанием в проруби Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Крещенские купания в проруби не помогут вылечить хронические и простудные заболевания. Об этом АГН «Москва» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Специалист отметил, что купание в проруби дает заряд бодрости только для полностью здоровых людей, а болеющим людям оно может лишь навредить.

Людям с гипертонией, сахарными диабетом, эпилепсией, болезнями мочевыделительной системы, простудой и еще рядом хронических заболеваний стоит отказаться от купания в проруби.

Врач напомнил, что при простуде лучше помогает постельный режим, чем купание в проруби.

Ранее KP.RU писал, что в Москве оборудуют 46 мест для крещенских купаний. Около каждого из мест будут дежурить бригады скорой помощи, отряды полицейских и будут организованы теплые помещения.