Движение поездов МЦД-2 на участке Каланчевская – Курский вокзал приостановят с 21 января

Работы пройдут в выходные дни, когда пассажиро поток минимален Фото: Михаил ФРОЛОВ

Движение поездов МЦД-2 на участке «Каланчевская – Курский вокзал» приостановят в предстоящие выходные в связи с модернизацией инфраструктуры для запуска МЦД-4. Работы пройдут с 01:30 21 января до 04:30 23 января, сообщили в пресс-службе МЖД.

В это период поезда МЦД-2 и некоторые электрички Рижского и Курских направлений будут ходить по укороченному маршруту – от Нахабино до станций «Стрешнево», «Дмитровская» и Рижского вокзала, от Подольска до Курского вокзала.

Однако сквозной маршрут сохранится для составов дальнего следования: они будут курсировать на участке «Каланчевская – Курский вокзал» по одному пути.

Также в выходные из расписания выведут некоторые поезда ИЦД-2, Курского и Рижского направления, а у некоторых электричек изменится время отправки и прибытия, количество остановок. Пассажиров просят заранее планировать поездки.

Ранее KP.RU писал, что движение на МЦК между станциями «Хорошево» и «Крымская» приостановят с 21 по 22 января 2023 года. Будут закрыты следующие остановочные пункты: «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская», «Лужники», «Площадь Гагарина».