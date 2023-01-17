Появилось видео запуска салюта, при котором пострадал школьник на востоке Москвы

Салют «выстрелил» в одного из подростков, ребенок упал на снег

В социальных сетях появились новые кадры с места неудачного запуска салюта на востоке Москвы, в результате которого пострадал 13-летний мальчик. Инцидент произошел в понедельник, 16 января.

На представленных кадрах видно, как несколько ребят запускают пиротехническое изделие во дворе дома на Щелковском шоссе. Первый залп салюта ударил одному из школьников прямо в лицо, после этого ребенок упал на снег. В этот момент его испуганные сверстники разбежались по сторонам.

Как писал KP.RU, после запуска салюта юный москвич попал в медицинское учреждение, информация о его состоянии не уточняется. Ребенок утверждает, что он нашел пиротехнику на улице. Во время ЧП мальчик находился с друзьями, без сопровождения родителей. Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и причин случившегося.