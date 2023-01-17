В Московскую усадьбу Деда Мороза отправили более 98 тысяч писем Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках акции «Почта Деда Мороза» жители столицы прислали в Московскую усадьбу Деда Мороза более 98 тысяч писем. 40 тысяч писем было отправлено из столичных парков, сообщается в Telegram-канале московских парков подведомственных Департаменту культуры Москвы.

Более 20 тысяч из всех поступивших писем были отправленны электронно.

Те, кто успел в срок отправить свое письмо Деду Морозу, а также указали правильно свой обратный адрес, до конца зимы обязательно получат ответ от сказочного персонажа.

Ранее KP.RU писал в каких московских парках можно научиться кататься на коньках. На базе некоторых катков в парках столицы проходят мастер-классы по фигурному катанию, а также проводятся регулярные занятия для всех желающих.