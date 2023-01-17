«Будьте вежливы»: москвичам напомнили о правилах поведения в наземном транспорте

Москвичам напомнили о правилах поведения в наземном транспорте Фото: Андрей АБРАМОВ

Москвичам напомнили об основных правилах вежливости в наземном транспорте. Такие рекомендации опубликованы в Telegram-канале Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры столицы.

Для предотвращения толкучки стоит сначала пропускать выходящих из транспорта людей, а уже потом заходить в него самому.

Стоит уступать место для маломобильных пассажиров, беременных женщин или мамам с детьми, а также пожилым людям.

Чтобы не мешать свободному перемещению других пассажиров, сумки и рюкзаки лучше держать перед собой, а слушать музыку или смотреть видео необходимо только в наушниках.

Ранее KP.RU писал о том, как изменилась билетная система в Москве за 2022 год. Карты «Тройка» теперь переведены на чипы отечественного производства, а на станциях МЦК стартовала оплата проезда по биометрии, а в наземном транспорте ее активно тестируют.