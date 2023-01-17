В Москве молодую женщину и двух её малолетних детей госпитализировали из-за странного запаха в квартире

Молодую женщину и двух её малолетних детей госпитализировали из-за странного запаха в Москве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 17 января, на 3-й Парковой улице в Москве произошло странное - молодая женщина была госпитализирована вместе с 3-летним сыном и годовалой дочкой. Причиной стал странный запах в квартире, но утечку газа выявить не удалось. Об этом сообщает МК.

Сейчас находящаяся в больнице женщина позвонила сегодня своей матери, сообщив о том что чувствует, будто вот-вот умрёт. Испуганная родительница забила тревогу, вызвала спасателей. Сотрудники МЧС быстро прибыли на место и обнаружили находящуюся в тяжёлом состоянии девушку. Вызывали бригаду скорой помощи, и те увезли женщину в больницу. Дети на плохое самочувствие не жаловались, но их на всякий случай тоже забрали.

По данным МК, причиной резкого ухудшения состояния женщины мог стать странный запах из подвала, который протянуло по вентиляции, однако эта информация пока не подтвердилась. Мы обратились в МЧС Москвы и АО «МОСГАЗ» для уточнения. Нам подтвердили то, что спасатели получили вызов на 3-ю Парковую улицу, 46 корп. 5, однако сотрудники ведомства на месте не работали.

В газовой же компании отметили, что специалисты уже провели тщательное обследование дома и квартиры, и не обнаружили никаких признаков утечки газа. Причины ухудшения состояния девушки пока выясняются. На месте работают коммунальные службы, ищут возможные объяснения этого инцидента.

Ранее KP.RU сообщал о том, что московский врач Тяжельников обратился к горожанам, призывая их не лечить тяжёлые заболевания купанием в проруби с ледяной водой, а обращаться за медицинской помощью к специалистам.