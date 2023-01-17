Терапевт Хухрев назвал неожиданные причины постоянной раздражительности

Врач-терапевт назвал неожиданные причины постоянной раздражительности Фото: Евгения ГУСЕВА

Постоянная раздражительность может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой, о стрессе и даже о приближении менопаузы. Об этом рассказывает «Москва 24» со слов врача-терапевта Алексея Хухрева.

Специалист рассказал, что избыток гормонов щитовидной железы может выбить человека из колеи. Если вы стали наблюдать за собой частую раздражительность, стоит проверить уровень гормонов.

Также он отметил, что раздражительность у женщин может быть вызвана приближающейся менопаузой. В этот период, называемый перименопаузой, у женщин начинает меняться гормональный фон.

Если не следить за своим состоянием, то есть риск развития депрессии или все время находиться в подавленном настроении.

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