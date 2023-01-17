Из-за остановки состава на Ярославском направлении МЖД задерживаются поезда Фото: Роман ЗЛОБИН

Ряд поездов на Ярославском направлении МЖД задерживается из-за остановки состава по техническим причинам. Остановка произошла у платформы «Тайнинская», об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

На данный момент состав уже продолжил движение самостоятельно, отклонившись от графика на 47 минут.

Работы по введению задержанных поездов в привычный график ведутся совместно с МЖД. Во время оказания помощи остановившемуся составу, движение поездов попутного следования осуществлялось по соседним путям без остановки на платформах «Тайнинская» и «Перловская».

Всего в пути были задержаны три пригородных поезда, которые следовали в сторону Москвы.

Ранее KP.RU писал, что в связи с проведением строительных работ на участке Комсомольской площади перекроют движение ночью 19 и 24 января 2023 года. Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.