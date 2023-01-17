В Москве разоблачили мошенников, которые шантажировали мужчин и вымогали у них деньги в подставном кафе

Девушка из Москвы обманывала влюблённых мужчин и заводила их в подставной ресторан для вымогательства Фото: прокуратура Москвы

Об одной удивительной преступной схеме, которую раскрыли столичные правоохранители, рассказали 17 января в прокуратуре Москвы. Девушка заманивала ухажёров в фейковое кафе, где работали подставные подельники, а потом мужчины оказывались жертвой шантажа и вымогательства. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, обольстительница искала жертв на сайтах знакомств и в соцсетях. После недолгого общения девушка приглашала ухажёра посетить конкретное заведение, расположенное на Дмитровском шоссе. Там пару встречали официант, охранник и администратор.

После небольшого ужина в кафе выдавали гостю баснословную цену, а когда мужчина отказывался платить - начинали угрожать, насильно удерживали внутри, отбирали смартфоны, вынуждали взять микрозайм. Таким образом пострадали как минимум трое мужчин, пока схему не раскрыли, а преступную группу не задержали.

Само собой, девушка и четверо мужчин были подельниками, и никакого кафе не было - это оказалось просто арендуемое помещение, которое злоумышленники не особо успешно замаскировали под заведение общепита. Последний пострадавший, в итоге обратившийся к правоохранителям, заплатил за фруктовую нарезку и чай 37 тыс. рублей. Сперва мужчина отказался, но к нему применили силу и заставили подписать расписку на баснословную сумму.

Теперь все задержанные мужчины (в возрасте от 17 до 26 лет) помещены под стражу, а 21-летняя девушка-приманка отправлена под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали двоих приезжих, которые подошли к москвичу, чтобы узнать дорогу, а потом выхватили у него смартфон за 124 тыс. рублей и сбежали.