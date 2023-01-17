Роспотребнадзор Москвы выявил три пруда с крещенскими купелями, где вода не соответствует нормам Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды из купелей Москвы, оборудованных для Крещенских купаний. Всего было проведено 424 исследования, и в большинстве из них вода соответствует нормам. Однако есть и те, купели, окунаться в которые специалисты не советуют. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Практически все купели, из которых брали пробы воды на проверку, оказались безопасными и соответствуют показателям нормы. Однако пробы воды из трёх прудов проверку в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» не прошли. Речь идёт о прудах Юго-Восточного административного округа (Нижний Люблинский пруд; Верхний Люблинский пруд; Шибаевский пруд).

Теперь местные районные администрации, а также Департамент ЖКХ, должен будет организовать информирование граждан о том, что вода в этих прудах не соответствует нормам. В том числе объявления разместят непосредственно возле самих купален. Также специалисты напоминают о том, что купание в ледяной воде категорически запрещено людям с заболеваниями сердечно - сосудистой системы, заболеваниями центральной и периферической нервной системы, болезнями дыхательных путей, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями мочеполовой системы, воспалительными заболеваниями носоглотки, эндокринными заболеваниями.

Ранее KP.RU сообщал о том, что за безопасностью людей во время Крещения будут следить более 12 тыс. сотрудников экстренных служб Москвы.