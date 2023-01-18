Сергунина: В 2022 году ученики детских школ искусств Москвы получили более 25 тысяч наград

Фото: ДМШ им. Н.П. Ракова

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подвела итоги участия воспитанников детских школ искусств города в творческих соревнованиях в 2022 году. Всего за это время юные таланты выступили более чем на 5000 конкурсов и фестивалей разного уровня. На них ученики получили свыше 25 тысяч международных, всероссийских и региональных наград. При этом школы искусств столицы провели для жителей около 13 тысяч концертов, представлений, выставок и мастер-классов.

«Даже для самых способных ребят нужно создать условия, чтобы они могли раскрыть свой талант. Москва поддерживает высокий стандарт обучения на протяжении десятилетий. Сегодня в столичных школах искусств преподают музыку, живопись, хореографию — всего больше 40 дисциплин. Дети занимаются в хорошо оборудованных залах и студиях. Само за себя говорит мастерство педагогов — в прошлом году юные москвичи получили свыше 25 тысяч наград. Причем их выступления можно увидеть не только на профессиональных конкурсах, но и на городских площадках, например в парках. За год у нас прошло около 13 тысяч таких мероприятий», — отметила Наталья Сергунина.

Заммэра напомнила, что в столице сегодня работает более 150 детских школ и колледжей искусств. В некоторых из них в прошлом году началось обучение по новым направлениям. Среди них, например, звукорежиссура, веб-дизайн, анимация и другие.

Фото: ГБУ Г. МОСКВЫ ДОП СКИ

Воспитанники творческих учреждений постоянно выступают на разных городских мероприятиях. К примеру, в Большом фестивале школ искусств, состоявшемся 1 июня прошлого года в парке «Зарядье», участвовали 1,8 тысячи юных талантов — коллективов, солистов, лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Свою программу они представили наравне со знаменитыми артистами. На фестивале побывали 50 тысяч зрителей. А онлайн-трансляции выступлений увидели примерно полмиллиона зрителей.

Развитие творческих школ в 2022 году продолжалось по программе мэра Москвы «Искусство — детям». В порядок тогда привели сразу несколько зданий. В их числе — модернизированные детская музыкальная школа № 4 и детская школа искусств имени Александра Алябьева. В них сделали капитальный ремонт, обновили все помещения и школьные дворы, закупили новую мебель и музыкальные инструменты. В прошлом году приступили к строительству зданий для двух образовательных учреждений в Новой Москве — детской школы искусств города Московского и Михайлово-Ярцевской детской школы искусств.

Напомним, действующий в столице с 2018 года проект «Искусство — детям» помогает развивать в творческих школах существующие обучающие программы. Параллельно открываются и новые востребованные направления подготовки, среди которых, например, электронная музыка, фотоискусство, компьютерная графика и другие. На сегодня комплексный текущий ремонт завершён в 130 зданиях. Ещё в 29 - капитальный ремонт. Всего закуплено 38 тысяч комплектов мебели и почти 13 тысяч новых инструментов.