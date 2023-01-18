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НовостиОбщество18 января 2023 6:16

Эксперт объяснила частое появление лис на улицах Москвы

Лисы стали чаще появляться на улицах Москвы из-за наступления брачного периода
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В конце января - феврале у лис идет брачный период

В конце января - феврале у лис идет брачный период

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве все чаще начали встречать лис из-за начавшегося у них брачного периода, который приходится на конец января – февраль, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

По его словам, в это время хищные животные спокойно расхаживают по городу, ищут себе пару, а также присматривают места для выведения потомства. Нередко лисы прячутся на территории детских садов, школ, поликлиник, больниц и других социальных учреждений.

«Сотрудникам этих общественных пространств стоит не допускать наличие доступной кормовой базы, а также следует внимательно обследовать территорию и не допустить заселения лис», - подчеркнул Бурмистров.

Специалист также напомнил, что лисы – это хищные животные, к ним нельзя близко подходить, пытаться покормить или погладить.

Ранее KP.RU писал, что в Москве контролеры нашли кролика на остановке и дали ему забавную кличку – Валидация, сокращенно – Валя. Хозяина питомца не нашли, поэтому он теперь живет в офисе организации.