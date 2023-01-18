Ветврачи из Москвы прооперировали редкого каракала, проглотившего тапок

Необычный питомец проглотил кусок резинового тапка Фото: Shutterstock

В Москве ветеринары спасли пятимесячного каракала по кличке Зевс, который проглотил кусок резинового тапка. Инородный предмет вызвал непроходимость кишечника у животного, сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета ветеринарии Москвы.

Хозяева привезли своего питомца в учреждение и сообщили, что в последний месяц Зевс стал отказываться от еды, начал вести себя менее себя менее активно и стал больше времени проводить на лежанке. Кроме того, у каракала периодически случались приступы рвоты.

Специалисты осмотрели представителя крупных кошачьих и диагностировали у него непроходимость кишечника. Как выяснилось, примерно 1,5 месяца назад Зевс играл с резиновым тапком и откусил от него небольшой кусок, который через время куда-то пропал.

Из-за того, что инородное тело находилось в кишечнике каракала довольно долго, ветврачам пришлось проводить операцию: они сделали небольшой разрез и извлекли из тела животного часть тапка размером со спичечный коробок. Сейчас Зевс чувствует себя хорошо.

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