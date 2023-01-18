В многоквартирных домах Москвы в 2022 году установили 185 подъемников для маломобильных граждан

Фото М. Денисова. Mos.ru

В 2022 году в многоквартирных домах Москвы установили еще 185 подъемников для маломобильны граждан. В комплексе городского хозяйства столицы отметили, что на сегодня 100 процентов новостроек оборудованы такими платформами. В старых домах подъемники устанавливают по заявкам.

Установка специальных подъемных платформ входит в программу по созданию в городе безбарьерной среды. Они позволяют маломобильным москвичам самостоятельно выходить за пределы квартиры, на прогулки и работу.

Если позволяют технические условия, в домах устанавливают вертикальные подъемные платформы. Если же такой возможности нет, то оборудуется подъемник наклонного типа. Компактную конструкцию монтируют на стойках вдоль стены параллельно лестнице

На установке подъемников помощь маломобильным гражданам не заканчивается. Вместе с ним устанавливают пандусы и поручни на входе в подъезд, дисмтанционно управляющиеся двери с доводчиками, а также системы визуального и диспетчерского контроля.

Всего с 201 по 2022 год в подъездах Москвы установили почти 1,8 тыс. подъемных платформ для маломобильных граждан.

Ранее KP.RU рассказывал, что галереи столицы сделали доступнее для маломобильных жителей.

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