Ефимов: Обучение в «Московской технической школе» прошли почти 600 инженеров

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Каждое третье производство в Москве сегодня является высокотехнологичным. Среди создаваемой там продукции - лазеры, 3D-принтеры, роботизированные комплексы, микроэлектроника и многие другие товары. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, производители заняты активным внедрением новейших технологий - машинного зрения, цифровых двойников, интернета вещей.

«Для дальнейшего качественного развития промышленности и появления кадров, обладающих компетенциями в сфере технологий будущего, в 2021 году мы открыли «Московскую техническую школу», - отметил заммэра. - К настоящему моменту обучение прошли 578 инженеров по программам “Технологии связи” и “Аддитивные технологии”».

Напомним, в прошлом году заключены четыре cоглашения о взаимодействии в подготовке кадров в сфере промышленности по таким направлениям, как «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что уже в 2023 году эти и другие направления позволят инженерам предприятий города прокачать свое мастерство и получить практические навыки.

«Проект реализуется на базе образовательных и научных организаций столицы, что позволяет создавать центры технологических и производственных компетенций, - уточнил глава ведомства. - Сегодня в проекте участвуют 70 ведущих вузов и компаний страны».

По его словам, все промышленные компании столицы, заинтересованные в повышении кадрового потенциала своих сотрудников, могут стать участниками проекта.

«Город со своей стороны готов предоставить компаниям субсидию на обучение, которая покроет до 95 процентов потраченных средств», - добавил Овчинский.

Помимо этого, проект позволил провести четыре конференции по прорывным технологиям в промышленности. На них побывали более тысячи посетителей.

В планах - открытие в МТШ девяти направлений для обучения. Сюда входят «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Промышленный дизайн», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».

Для участия в проекте компании необходимо оформить заявку на сайте moscowtechschool.ru или на Инвестиционном портале Москвы.